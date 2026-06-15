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Muğla'da taekwondo il seçmeleri heyecanı yaşandı

Muğla'da taekwondo il seçmeleri heyecanı yaşandı
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Muğla'da düzenlenen Minikler ve Ümitler Taekwondo Batı Grubu İl Seçmeleri'nde sporcular, Muğla'yı temsil etmek için kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenler, Batı Grubu müsabakalarında Muğla adına yarışacak.

Muğla'da düzenlenen "Minikler ve Ümitler Taekwondo Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmeleri", gerçekleştirildi. Sporcular, Batı Grubu müsabakalarında Muğla'yı temsil edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Muğla genelinde spora ve sporcuya verilen destekler hız kesmeden devam ederken, taekwondo branşında büyük bir heyecan yaşandı. "Minikler Taekwondo Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmeleri" ile "Ümitler Taekwondo Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmeleri" tamamlandı. Muğla'nın farklı ilçelerinden çok sayıda genç sporcu katılım sağladı. Geleceğin şampiyon adaylarının yer aldığı minikler kategorisi ile tecrübeli genç yeteneklerin sahne aldığı ümitler kategorisindeki müsabakalar, izleyicilere seyir zevki yüksek anlar yaşattı. Sporcular, Batı Grubu Müsabakaları'nda Muğla adına tatamiye çıkabilmek ve madalyaya uzanabilmek için tüm performanslarını sergiledi.

Turnuvanın ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun centilmenlik içinde ve başarıyla tamamlandığı vurgulanırken, açıklamada "Minikler ve Ümitler Taekwondo Batı Grubu Müsabakaları İl Seçmeleri'ne katılım sağlayan, tatamide centilmence mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, önümüzdeki şampiyonalarda ve kariyerlerinde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dereceye giren sporcuların, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Batı Grubu Müsabakaları'nda Muğla'yı temsil edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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