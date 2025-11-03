Haberler

Muğla'da Hokey Cumhuriyet Kupası Coşkuyla Gerçekleşti

Güncelleme:
1-2 Kasım 2025 tarihlerinde Muğla'da düzenlenen Hokey Cumhuriyet Kupası'nda, U14 kategorisinde Muğla Hokey Kulübü, Büyük Kadınlar kategorisinde ise Köyceğiz Göl Spor Kulübü şampiyon oldu. Turnuva, büyük bir heyecanla tamamlandı.

Muğla'da 1-2 Kasım 2025 tarihleri arasında Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Hokey Cumhuriyet Kupası, büyük bir heyecana sahne oldu. Menteşe, Yatağan, Köyceğiz ve Bodrum'dan toplam 8 takımın katıldığı turnuvada şampiyonlar, kıran kırana geçen mücadelelerin ardından belli oldu.

Turnuvada U14 kategorisinde şampiyonluk ipini Muğla Hokey Kulübü göğüslerken, Büyük Kadınlar kategorisinde ise kupanın sahibi Köyceğiz Göl Spor Kulübü oldu. Organizasyonun ardından açıklama yapan İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmetcan Kırdal, turnuvanın başarıyla tamamlandığını belirtti. Kırdal, "Organizasyonumuzda toplamda 12 maç oynandı. Bu turnuva ile Muğla'da ki sporcularımızın performansları artarken, ilimizde ki hakemler de önemli tecrübe kazandılar" dedi.

Ahmetcan Kırdal, Muğla ili olarak bu tür organizasyonların sayısını artıracaklarını ve Hokey sporunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MUĞLA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
