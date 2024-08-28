Muğla Atatürk Stadyumu'nun yeni projesi açıklandı
Muğla'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tribünleri yıkılan Atatürk Stadı'nın yeni projesi tamamlandı. Projenin görselleri paylaşıldı.
Cavit AKGÜN / MUĞLA,
MUĞLA'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yeni sezon öncesi tribünleri yıkılan Atatürk Stadı'nın yeni projesi belli oldu. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Atatürk Stadyumu'nun proje aşamasının tamamlandığı müjdesini verdi. Projenin görsellerini paylaşan Kadem Mete, "TFF'nin Süper Lig'e kadar tüm liglerdeki akreditasyonunu karşılayacak donanıma sahip stadyumumuzun Muğla'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Bu sezon 3 yıl sonra Süper Lig'e dönen Muğlaspor, stadındaki tribünler yapılana kadar maçlarını Denizli'de oynamayı değerlendiriyor.
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