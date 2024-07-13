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Muğla Atatürk Stadı'nda Yenileme Çalışmaları Başladı

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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'un maçlarını oynadığı Muğla Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmalarına başlandı. Açık tribünün yıkımının tamamlanması sonrasında üstü kapalı çelik tribün yapımına geçilecek.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'un maçlarını oynadığı Muğla Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmalarına başlandı. Muğla Atatürk Stadyumu'nda depreme dayanıklılık testi sonucunda yıkım kararı verilen betonarme açık tribünün yenilenmesi amaçlı yıkım çalışmaları başladı.

Açık tribünün yıkımının tamamlanması sonrasında üstü kapalı çelik tribün yapımına geçilecek. İnşa edilecek tribünün altına çok amaçlı salonlar ve soyunma odaları yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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