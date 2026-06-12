İlk kez düzenlenen ÜNİPER'de MSKÜ'den Türkiye ikinciliği

MSKÜ personel voleybol takımı, ilk kez düzenlenen Üniversite Personeli Spor Oyunları müsabakalarında Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Üniversite Personeli Spor Oyunları (ÜNİPER), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Voleybol, futbol ve masa tenisinde 15 üniversiteden 22 takım ve 205 akademik ve idari personelin mücadele ettiği organizasyonda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) katıldığı voleybol branşında rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikinciliği elde etti.

Tamamı üniversitelerde görev yapan ve 40 yaş üstü erkek, 35 yaş üstü kadın personelden oluşan katılımcılar hem meslektaşları ile tanıştı hem de sahada dostluk içinde rekabet etmenin heyecanını yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı