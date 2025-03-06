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MSKÜ Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

MSKÜ Okçuluk Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Okçuluk Takımı, ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda hem takım hem de bireysel kategorilerde büyük başarılar elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Makaralı Yay Kadınlar Kategorisi'nde birinciliği elde eden takım, bireysel mücadelede de Songül Lök Türkiye Şampiyonu, Hazal Burun ise ikinci olarak başarılarına yenisini ekledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Okçuluk Takımı, ÜNİLİG Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. 4-5 Mart 2025 tarihlerinde Samsun İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda düzenlenen ve 21 üniversiteden 185 sporcunun katıldığı şampiyonada MSKÜ sporcuları hem takım hem de bireysel kategorilerde üstün performans sergiledi.

Makaralı Yay Kadınlar Kategorisi'nde mücadele eden Songül Lök, Hazal Burun ve Ceyda Kömür'den oluşan MSKÜ Kadın Okçuluk Takımı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Bireysel kategoride de büyük başarı

Bireysel kategoride de büyük başarı elde eden MSKÜ sporcuları, 35 sporcu arasından finale yükselmeyi başardı. Songül Lök ve Hazal Burun'un mücadele ettiği final atışlarında Songül Lök Türkiye Şampiyonu, Hazal Burun ise Türkiye ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

Bu önemli başarıyla MSKÜ'yü gururlandıran takım, okçuluk branşında iddialı konumunu bir kez daha kanıtladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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