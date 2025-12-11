Mourinho yine gündem oldu! Bu kez gazetecilerle tartıştı
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaşadığı polemikle gündeme oturdu. Gazetecilerle atışan Mourinho'nun sözleri ülke basınında gündem yarattı.
- Jose Mourinho, Benfica'nın Napoli'yi 2-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sonrası gazetecilere yönelik eleştirilerde bulundu.
- Mourinho, gazetecileri Benfica'nın oyununu eleştirmemekle suçladı.
- Mourinho, gazetecilere 'Hadi beni eleştirsenize' diyerek çağrıda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Benfica ile Napoli karşı karşıya geldi. Estadio Da Luz'da oynanan maçı Benfica, 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükselten Benfica, ilk 24 yolunda umutlarını korudu.
MOURINHO GAZETECİLERLE TARTIŞTI
Jose Mourinho, Napoli maçı sonrası yaptığı açıklamalarla yine ülkenin gündemine oturmayı başardı. Kendisini yoğun şekilde eleştiren gazetecilere gönderme yapan Portekizli hoca, "'Uzmanların' Benfica'ya saldırması çok zor olacak. Zorlanacaklar çünkü Benfica harika bir oyun oynadı.'' dedi.
''HADİ BENİ ELEŞTİRİN''
Gazetecilere seslenen Mourinho, sözlerine devam ederek, ''Hadi sizi bekliyorum.Hadi beni eleştirsenize. Ne kadar çağ dışı futbol oynatıyor desenize. Bugün bir şey söyleyemiyor musunuz? Hepiniz neden sustunuz?'' ifadelerini kullandı.