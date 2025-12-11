Mourinho yine gündem oldu! Bu kez gazetecilerle tartıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Benfica ile Napoli karşı karşıya geldi. Estadio Da Luz'da oynanan maçı Benfica, 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükselten Benfica, ilk 24 yolunda umutlarını korudu.

MOURINHO GAZETECİLERLE TARTIŞTI

Jose Mourinho, Napoli maçı sonrası yaptığı açıklamalarla yine ülkenin gündemine oturmayı başardı. Kendisini yoğun şekilde eleştiren gazetecilere gönderme yapan Portekizli hoca, "'Uzmanların' Benfica'ya saldırması çok zor olacak. Zorlanacaklar çünkü Benfica harika bir oyun oynadı.'' dedi.

''HADİ BENİ ELEŞTİRİN''

Gazetecilere seslenen Mourinho, sözlerine devam ederek, ''Hadi sizi bekliyorum.Hadi beni eleştirsenize. Ne kadar çağ dışı futbol oynatıyor desenize. Bugün bir şey söyleyemiyor musunuz? Hepiniz neden sustunuz?'' ifadelerini kullandı.