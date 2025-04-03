Mourinho ve Buruk Arasındaki Gerginlik: Fiziki Müdahale Olayı

- Jose Mourinho'dan, Okan Buruk'a fiziki müdahale

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yüzüne müdahalede bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla yendi ve yarı finale yükseldi. Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eliyle burnunu sıktı. Buruk bu olay sonrasında yere düştü. Yaşanan olayların ardından maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. Bu nedenle basın toplantısına katılamayan Portekizli çalıştırıcı, stadı erken terk etti.