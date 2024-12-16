Mourinho'nun "Sezonu kapattı" dediği Becao'dan haber var
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rodrigo Becao'nun durumu netleşti. Yıldız futbolcunun 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'dan kötü haber. Brezilyalı oyuncu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
SEZONU KAPATTI
Sports Digitale'nin haberine göre; Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ardından 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
MOURİNHO DA DEMİŞTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada Becao'nun durumunu doğruladı. Portekizli teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef" dedi.