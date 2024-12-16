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Mourinho'nun "Sezonu kapattı" dediği Becao'dan haber var

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Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rodrigo Becao'nun durumu netleşti. Yıldız futbolcunun 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'dan kötü haber. Brezilyalı oyuncu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

SEZONU KAPATTI

Sports Digitale'nin haberine göre; Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ardından 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

MOURİNHO DA DEMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada Becao'nun durumunu doğruladı. Portekizli teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef" dedi.

Mourinho'nun
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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