Mourinho'nun Porto mağlubiyeti sonrası söyledikleri hayrete düşürdü

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Porto'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu. Karşılaşma sonrası mikrofonların karşısına geçen Portekizli teknik adamın, maç değerlendirmesinde kullandığı ifadeler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"EN İYİ TAKIM KAYBETTİ" ÇIKIŞI

Jose Mourinho, Porto yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "En iyi takım kaybetti. En iyi takım gol atamadı ve bir gol yedi, hepsi bu." sözleriyle dikkat çekti. Mourinho'nun bu değerlendirmesi, özellikle maçın skoruna rağmen oyun üstünlüğünün kendi takımlarında olduğunu savunması olarak yorumlandı.

FUTBOLSEVERLERİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Mourinho'nun net ve iddialı cümleleri kısa sürede sosyal medyada gündeme taşındı. Futbolseverler arasında, "öz eleştiri mi yok" tartışması yaşanırken, bazı kullanıcılar Mourinho'nun bu sözlerini "klasik Mourinho tarzı" olarak değerlendirdi.

MAÇ SONU TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Porto karşısında alınan yenilginin ardından yapılan bu açıklama, Benfica cephesindeki eleştirileri de artırdı. Mourinho'nun sözleri, maç sonu tartışmaların odağında yer aldı.