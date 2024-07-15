Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avusturya kampının ardından takımdan gönderilmesini istediği oyuncuları belirledi.

9 İSİM YOLCU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre,Mourinho'nun gönderilmesini istediği oyuncular arasında Umut Nayir, Zajc, Luan Peres, Crespo, Kent, Joao Pedro, Emre Mor, Rade Krunic ve Serdar Aziz bulunuyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu oyuncuların birçoğu için kulüplerle transfer görüşmelerine başlandı. Mourinho ve ekibi yeni sezon için istedikleri oyuncuların takımda kalmasını istiyor.