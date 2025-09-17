Haberler

Mourinho'nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi

Mourinho'nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Benfica ile anlaşmasını değerlendirdi. Konu hakkında kısa konuşan Koç, "Benfica'nın Mourinho ile anlaştıkları haberi doğruysa hayatın garip bir tesadüfü diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Benfica ile anlaşmasına ilişkin kısa bir yorum yaptı.

MOURİNHO İLE AYRILIK HAKKINDA

Katıldığı canlı yayında konuşan Ali Koç, Mourinho ile yolların ayrılmasının kendisi için de zor olduğunu dile getirdi. Koç, "Jose Mourinho'yu transfer ederken, 'Sen bizi ikinci senede şampiyon yapabilirsin ama birinci senede olmamamız için bir neden yok' dedim. Bu ayrılık benim için de zordu. Çünkü adam ailemizden biri gibiydi. Türkiye'de şampiyon olacaksan dominant oyun oynaman lazım" dedi.

TEK CÜMLE EDEBİLDİ

Mourinho'nun Benfica ile anlaşmasına değinen Koç, "Benfica'nın, Mourinho ile anlaştıkları haberi doğruysa hayatın garip bir tesadüfü diyebilirim" diyerek konuyu kısa ve net bir şekilde değerlendirdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
