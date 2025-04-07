Mourinho, maçtan sonra Trabzonspor soyunma odasına gidip özür dilemiş

Jose Mourinho, maç sonrası Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.

OKAY'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı. Ayrıca Jose Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları kutlarken, Fatih Tekke'yi de tebrik etti ve soyunma odasından ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçı kazanan taraf 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bordo-mavili takımın kazandığı penaltıda yerde kalan Okay Yokuşlu ile kenara gelmesi sonrası tartışma yaşamıştı. Jose Mourinho, Okay Yokuşlu ile yaşadığı tartışma sonrası sarı kart görmüştü.