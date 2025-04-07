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Mourinho, maçtan sonra Trabzonspor soyunma odasına gidip özür dilemiş

Mourinho, maçtan sonra Trabzonspor soyunma odasına gidip özür dilemiş
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasının ardından soyunma odasına giderek Okay Yokuşlu'dan özür diledi. Dünyaca ünlü teknik adam, ilk maçta yaşananlardan dolayı bu özrü dile getirdi. Ayrıca Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları ve Fatih Tekke'yi de tebrik etti.

Jose Mourinho, maç sonrası Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.

OKAY'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı. Ayrıca Jose Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları kutlarken, Fatih Tekke'yi de tebrik etti ve soyunma odasından ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçı kazanan taraf 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bordo-mavili takımın kazandığı penaltıda yerde kalan Okay Yokuşlu ile kenara gelmesi sonrası tartışma yaşamıştı. Jose Mourinho, Okay Yokuşlu ile yaşadığı tartışma sonrası sarı kart görmüştü.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Tam bir süzme. Bu ülkeye gelmiş en büyük karaktersiz

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıDağıstan:

Algı opreasyonlarını kim yürütüyorsa vatandaşın ilgi çekeceği alanları iyi yakalıyor...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHÜSEYİN KARA:

maçtan önce

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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