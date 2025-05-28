Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Hatayspor'a farklı mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'ya güvenin tamamen bittiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin yeni hoca adaylarını belirlediği ifade edilirken, öne çıkan bir isim bile var.

İLK ADAY EDIN TERZIC

Milliyet'te yer alan habere göre, Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte kresini tamamen tüketti. Fenerbahçe henüz tazminat konusuna bir çözüm bulamasa da yeni hoca adaylarını belirledi. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında öne çıkan ismin Edin Terzic olduğu aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin, Mourinho ile yolları ayırmak için çare aradığı bu durum sonuca ulaşır ulaşmaz da Terzic ile masaya oturacağı iddia edildi.