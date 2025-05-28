Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Hatayspor'a karşı alınan farklı mağlubiyet sonrasında Fenerbahçe'de Mourinho ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin yeni hoca adaylarını belirlediği ve öne çıkan ismin Edin Terzic olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin Mourinho ile yolları ayırmak için çözüm aradığı ve bu durum sonuca ulaşır ulaşmaz Terzic ile masaya oturacağı ifade edildi.
Hatayspor'a farklı mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'ya güvenin tamamen bittiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin yeni hoca adaylarını belirlediği ifade edilirken, öne çıkan bir isim bile var.
İLK ADAY EDIN TERZIC
Milliyet'te yer alan habere göre, Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte kresini tamamen tüketti. Fenerbahçe henüz tazminat konusuna bir çözüm bulamasa da yeni hoca adaylarını belirledi. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında öne çıkan ismin Edin Terzic olduğu aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, Mourinho ile yolları ayırmak için çare aradığı bu durum sonuca ulaşır ulaşmaz da Terzic ile masaya oturacağı iddia edildi.