Mourinho, Fenerbahçe yönetimini topa tuttu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamada kulüp yönetimini topa tuttu. Portekiz basınına konuşan Mourinho, "Kulübün, bu iki Benfica maçı için ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, lig aşamasına kalabilmek için Benfica'ya konuk olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesi Portekiz basınına konuştu. Fenerbahçe yönetimini topa tutan Mourinho, kulübün Şampiyonlar Ligi için yeterli çabayı göstermediğini savundu.

MOURİNHO: KULÜBÜM ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN EKSTRA ÇABA SARF ETMEDİ

Mourinho şunları söyledi: Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.

Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak. Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."

Kaynak: Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Aynı açıklamayı bir türk Teknik direktör yapsa kovulmuştu

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarız7p6m8qmbq:

adam haklı dağılın beyler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

KLASİK FEBE HABERLERİ CANIMMMM ABARTILACAK BİRŞEY YOK...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
