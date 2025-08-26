Mourinho, Fenerbahçe yönetimini topa tuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, lig aşamasına kalabilmek için Benfica'ya konuk olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesi Portekiz basınına konuştu. Fenerbahçe yönetimini topa tutan Mourinho, kulübün Şampiyonlar Ligi için yeterli çabayı göstermediğini savundu.

MOURİNHO: KULÜBÜM ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN EKSTRA ÇABA SARF ETMEDİ

Mourinho şunları söyledi: Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.

Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak. Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum."