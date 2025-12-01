Haberler

Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Güncelleme:
Portekiz'in Benfica takımının teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe döneminde 35 maçta oynattığı Filip Kostic'i transfer listesine eklediği iddia edildi. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki Kostic, bu sezon 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Ağustos 2025'te Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ülkesine dönerek Benfica'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho, ara transfer dönemi için kadro planlamasına başladı. Ünlü teknik adamın, sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı dönemde vazgeçilmezlerinden biri olan Filip Kostic'i yeniden kadrosunda görmek istediği belirtildi.

BENFICA GEÇEN YAZ DA İLGİLENMİŞTİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Mourinho, Benfica'nın transfer listesine Filip Kostic'i ekledi. Haberde, Portekiz ekibinin 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla geçen yaz da ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.

KOSTİC'İN SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Kostic'in Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, Benfica'nın transferi uygun şartlarda bitirme ihtimalini artırıyor.

Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

BU SEZON 10 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST

Sırp yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 10 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Kostic'in performansı, deneyimli ismin hâlâ üst seviye katkı verebileceğini gösteriyor.

FENERBAHÇE DÖNEMİ: 35 MAÇTA 11 SKOR KATKISI

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla 35 maçta 2 gol, 9 asist üreterek önemli bir performansa imza atmıştı. Mourinho'nun "eski öğrencisi" olarak gördüğü Sırp oyuncuya yeniden talip olması sürpriz karşılanmadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
title
