Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih

Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
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Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, kalede Ertuğrul Çetin'e şans verdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mersin'de oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

MOURİNHO'DAN KALEYE SÜRPRİZ TERCİH

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli olurken kalede sürpriz bir tercih yaşandı. Mourinho, İrfan Can Eğribayat'ın yerine üçüncü kaleci konumunda olan Ertuğrul Çetin'e 11'de forma şansı tanıdı.

İşte Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçı ilk 11'i;

Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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