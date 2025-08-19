Mourinho yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BENFICA SORUSUNA OLAY YANIT

Deneyimli antrenör, "Benfica'ya karşı 9 maçta sadece 1 kez kaybettiniz. Bu bir psikolojik üstünlük sağlar mı?" sorusuna, "Benfica'ya karşı daima kazanıyordum, çünkü çok daha iyi takımlarla karşılaştım. Porto, Benfica'dan çok daha iyiydi. Manchester United çok daha iyiydi Benfica'dan. Leiria o dönemde Benfica'dan daha iyiydi. O yüzden Benfica'ya karşı çok kazandım. O dönemlerdeki takımlarla bugünü karşılaştıramıyorum.

Bugün Benfica çok güçlü. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok fazla kaliteli oyuncuları var. Bence sadece basın bu tarz şeyleri hatırlar. Benfica'daki hiç kimse benim sonuçlarımı hatırlamaz. Ben de eski sonuçları önemsemem. Bunlar tamamen tesadüf. Bu şekilde bakmıyorum" şeklinde yanıt verdi. Portekizli antrenörün bu sözleri kısa sürede viral oldu.