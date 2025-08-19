Mourinho yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler

Mourinho yine Fener'i küçümsedi! Benfica maçı öncesi olay sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica ile oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Mourinho, "Benfica'ya karşı 9 maçta sadece 1 kez kaybettiniz. Bu bir psikolojik üstünlük sağlar mı?" sorusuna, "Benfica'ya karşı daima kazanıyordum, çünkü çok daha iyi takımlarla karşılaştım. O dönemlerdeki takımlarla bugünü karşılaştıramıyorum" yanıtını verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BENFICA SORUSUNA OLAY YANIT

Deneyimli antrenör, "Benfica'ya karşı 9 maçta sadece 1 kez kaybettiniz. Bu bir psikolojik üstünlük sağlar mı?" sorusuna, "Benfica'ya karşı daima kazanıyordum, çünkü çok daha iyi takımlarla karşılaştım. Porto, Benfica'dan çok daha iyiydi. Manchester United çok daha iyiydi Benfica'dan. Leiria o dönemde Benfica'dan daha iyiydi. O yüzden Benfica'ya karşı çok kazandım. O dönemlerdeki takımlarla bugünü karşılaştıramıyorum.

Bugün Benfica çok güçlü. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok fazla kaliteli oyuncuları var. Bence sadece basın bu tarz şeyleri hatırlar. Benfica'daki hiç kimse benim sonuçlarımı hatırlamaz. Ben de eski sonuçları önemsemem. Bunlar tamamen tesadüf. Bu şekilde bakmıyorum" şeklinde yanıt verdi. Portekizli antrenörün bu sözleri kısa sürede viral oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yani büzüğüm şimdi yemedim diyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

feneri küçümsedi diyorsunuzda benfica hep bizi yendi bizden daha üstün bir kulüp bunu kabullenmek gerekir. daha organize bir takım he bu içlerinden geçeceğimiz gerçeğini değiştirmiyor... umarım kazanmaya devam eder mou

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekrem celebi :

Adam doğru söylemiş fener kücük takım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Aydın:

Bunu kovmanız için sizi daha nasıl aşağılayabilir ki???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
Hastanelerde yeni dönem! 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yaygınlaşıyor

Hastanelerde yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.