Mourinho biletlerini kesti! Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Rade Krunic'e yol göründü

Teknik direktörlüğüne dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'nun getirildiği Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmlarına son hız devam ediliyor.

ZAJC VE KRUNIC'E YOL GÖRÜNDÜ

Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrilse de kadroda düşünülmeyen isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc ile beraber Milan'dan alınan Rade Krunic ile yollar ayrılacak. Bu iki isim gönderilip hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de yeni transferler için kaynak yaratılacak.