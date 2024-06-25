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Mourinho biletlerini kesti! Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Rade Krunic'e yol göründü

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Gelecek sezon kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Miha Zajc ve Rade Krunic ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Teknik direktörlüğüne dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'nun getirildiği Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmlarına son hız devam ediliyor.

ZAJC VE KRUNIC'E YOL GÖRÜNDÜ

Fenerbahçe'de gözler yapılacak takviyelere çevrilse de kadroda düşünülmeyen isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc ile beraber Milan'dan alınan Rade Krunic ile yollar ayrılacak. Bu iki isim gönderilip hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de yeni transferler için kaynak yaratılacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Rade Krunic Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Adsız biri:

Yıldız futbolcuların biletini kesti deyince bişey sandım. Bunlar mı yıldız futbolcu

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4
yanıtYanıtla
FOREVER FENERBAHCE:

Haberin Neresinde gördün yildiz futbolcu yazdığını merak ettim..

yanıt9
yanıt16
internet cafe:

Forever Fenehbahçeli kullanıcı haber menüsünde habere bakarsan yıldız oyuncu diye başlık atıldığını görebilirsin.:))))

yanıt2
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Pikachu hd:

Allah'ıma şükür bin şükür

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yanıtYanıtla
tövbekar 34:

montellonun samet i var ismailin zahici kurnici var cöp oyuncular

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