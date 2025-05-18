Motokros Şampiyonaları Afyonkarahisar'da Tamamlandı

Motokros Şampiyonaları Afyonkarahisar'da Tamamlandı
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Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği şampiyonalarında 'şampiyonlar' belirlendi. 159 sporcunun katıldığı organizasyon, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden yarışmacıları bir araya getirdi. Afyonkarahisar'da düzenlenen finallerde ödüller sahiplerini buldu.

Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonaları, final yarışlarıyla tamamlandı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden toplam 159 sporcu katıldı.

Motokros, MX, MX1, MX2, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 Mini, 50cc, E-50, 65 cc ve 85 cc olmak üzere farklı kategorilerde yarışlar yapıldı.

Avrupa Gençler Şampiyonası 65cc sınıfında Bulgaristan'dan Nikolay Pavlov birinci, Romanya'dan Andrei Balasoiu Susanu ikinci, Türkiye'den de Yağız Kaya üçüncü olurken, 85cc sınıfında ise Romanya'dan Vlad Stefan birinci, Bulgaristan'dan Teodor Trifonov ikinci ve Türkiye'den Deniz Karahan üçüncülüğü elde etti.

Balkan Şampiyonası MX'de Türkiye'den Aleksandr Kurashev, MX1'de Romanya'dan Robert Tompa, MX2'de Türkiye'den Ata Yağız Kuzu, MX Senior'da Türkiye'den Şakir Şenkalaycı, MX125'te Romanya'dan Sami Dumitru, MX50'de Romanya'dan Mihai Lorenzo, MX65'te Bulgaristan'dan Nilokay Pavlov, MX85'te Romanya'dan Vlad Stefan birinci oldu.

Türkiye Şampiyonası MX'te Alexandr Kurashev, MX1'de Mustafa Çetin, MX2'de Ata Yağız Kuzu, MX125'te Efe Okur, 65cc'de Aslan Osmanpaşaoğlu, 85cc'de Uluç Taşoz, E-50'de Ömer Kudu, 50cc'de Alparslan Kelsoy, 50 Mini'de Göktürk Tezcan, kadınlarda Selen Tınaz, seniorda Şakir Şenkalaycı, veteranlarda Hüseyin Neziroğlu birinciliğe ulaştı.

Ödül töreninde konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, "Ben öncelikle bu heyecanı burada yaşatan tüm sporcuları kutluyorum. Hepsi bizim nezdimizde şampiyondur." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız da "Bundan sonraki bütün yarışlarda misafirlerimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Spor
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