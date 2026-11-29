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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sini, SuperFile Trackhouse takımından İspanyol Raul Fernandez kazandı.

Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden koşulan yarışı Fernandez, 40 dakika 46.900 saniyelik süreyle birinci tamamladı.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, kariyerinin son yarışında lideri 2.200 saniye geriden takip ederek ikinci oldu. Red Bull KTM'den İspanyol Pedro Acosta ise 2.418 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Marc Marquez, 22 Kasım'daki Portekiz Grand Prix'sinde kariyerinin 8. MotoGP şampiyonluğunu ilan etmiş, Valencia'daki ilk antrenman seansı öncesinde sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.

Endonezya Grand Prix'sindeki kazada omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı sonrası pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Marc Marquez (İspanya): 459

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 419

3. Jorge Martin (İspanya): 416

4. Pedro Acosta (İspanya): 334

5. Ai Ogura (Japonya): 325

Kaynak: AA