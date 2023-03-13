Mostafa Mohammed için Nantes'tan açıklama! Mutlu olması için daha fazla oynaması gerekiyor

Fransız ekibi Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Galatasaray'dan kiraladıkları Mustafa Muhammed ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mostafa Mohammed'e güveninin tam olduğunu ve ondan vazgeçmediğini belirten Kombouare, Mısırlı futbolcunun mutlu olması için daha fazla oynaması gerektiğini söyledi.

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, oyuna sonradan giren ve attığı golle puan getiren 25 yaşındaki Mustafa Muhammed ile sorunu olmadığını açıkladı.

"MUSTAFA MUHAMMED İLE SORUNUM YOK"

Galatasaray'dan kiralanan ve 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonu Mustafa Muhammed için konuşan Antoine Kombouare, "Mustafa Muhammed ya da hiçbir oyuncumla sorunum yok. Ganago ve Delort gibi isimler kendisinin önünde. Takımda güçlü bir rekabet var." dedi.

"ONDAN VAZGEÇMEDİM"

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcuya güveninin tam olduğunu belirten Kombouare, "Mustafa Muhammed'in sonradan girmesini ve gol atmasını tercih ederim. Asla pes etmemesini istiyorum çünkü ona inanıyorum ve ondan vazgeçmedim. Ama şunu anladım, mutlu olması için daha fazla oynaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed, Fransa Ligi'nde bu sezon 27 maçta 6 gol ve 3 asistlik bir performans gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Fransa Kupası'nda ise 4 maçta 1 gol buldu.