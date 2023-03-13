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Mostafa Mohammed için Nantes'tan açıklama! Mutlu olması için daha fazla oynaması gerekiyor

Spor Haberleri

Fransız ekibi Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, Galatasaray'dan kiraladıkları Mustafa Muhammed ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mostafa Mohammed'e güveninin tam olduğunu ve ondan vazgeçmediğini belirten Kombouare, Mısırlı futbolcunun mutlu olması için daha fazla oynaması gerektiğini söyledi.

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, oyuna sonradan giren ve attığı golle puan getiren 25 yaşındaki Mustafa Muhammed ile sorunu olmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan kiralanan ve 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonu Mustafa Muhammed için konuşan Antoine Kombouare, "Mustafa Muhammed ya da hiçbir oyuncumla sorunum yok. Ganago ve Delort gibi isimler kendisinin önünde. Takımda güçlü bir rekabet var." dedi.

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Öte yandan 25 yaşındaki futbolcuya güveninin tam olduğunu belirten Kombouare, "Mustafa Muhammed'in sonradan girmesini ve gol atmasını tercih ederim. Asla pes etmemesini istiyorum çünkü ona inanıyorum ve ondan vazgeçmedim. Ama şunu anladım, mutlu olması için daha fazla oynaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed, Fransa Ligi'nde bu sezon 27 maçta 6 gol ve 3 asistlik bir performans gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Fransa Kupası'nda ise 4 maçta 1 gol buldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mostafa Mohamed Galatasaray Nantes Spor Haberler

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