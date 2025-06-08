Morata neden İspanya Milli Takımı'nda oynamıyor? Fuente'den açıklama

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ve İspanya, bu akşam Münih'te karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesinde İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FUENTE'DEN MORATA AÇIKLAMASI

Fuente, son iki maçta forma şansı bulamayan Galatasaraylı oyuncu Alvaro Morata'nın süre almamasıyla ilgili de konuştu. "Morata son maçlarda neden süre alamadı?" sorusunu cevaplayan Fuente, "O, takımın kaptanı ve kaç dakika alırsa alsın, önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Çünkü o bir takım oyuncusu, takım arkadaşları tarafından çok seviliyor ve sahada elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

''YAPTIĞI İŞİ TAKDİR EDİYORUZ''

Sözlerine devam eden İspanyol teknik direktör, "Spot ışıklarının dışında, kamplarda yaptığı işi takdir ediyoruz. Morata olağanüstü ve içinde hala futbol oynama isteği var. İspanya bir takım ve bu bizim gücümüz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Morata, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda ve yarı finaldeki Fransa maçlarında süre almamıştı. 84 kez milli formayı giyen 32 yaşındaki Morata, bu karşılaşmalarda 37 gol attı.