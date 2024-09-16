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Montella, UEFA Teknik Direktörleri Konferansı'nda EURO 2024'ü Değerlendirdi

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Berlin'de düzenlenen 14. UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'na katıldı ve EURO 2024'ün teknik ve taktik analizleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 14. UEFA Milli Takım Teknik Direktörleri Konferansı'na katıldı.

Berlin'de bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, UEFA Genel Sekreter Vekili Giorgio Marchetti ve Almanya Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörü Rudi Völler'in açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) genel değerlendirmesi ile teknik ve taktik analizinin yapıldığı oturuma geçildi. Bu oturum, EURO 2024 Teknik Gözlemcileri Rafael Benitez, David Moyes, Pat Bonner ve Michael O'Neill'in katılımıyla düzenlendi. Ardından UEFA Teknik Eğitim ve Gelişim Direktörü Olivier Doglia ile UEFA Teknik Gözlemcisi Ioan Lupescu'nun moderatörlüğünde teknik direktörlerin fikir alışverişinde bulunduğu bir forum organize edildi.

Uluslararası futbol camiasındaki meslektaşlarıyla çeşitli platformlarda bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Montella, "Turnuvanın teknik gözlemcileri ve diğer teknik direktörlerle birlikte EURO 2024'ün bir değerlendirmesini yapmak çok değerliydi. Turnuvayı enine boyuna tartıştık ve oyuna ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin organizasyonda sergilemiş olduğu futbolla ilgili övgüleri duymak da çok gurur vericiydi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Vincenzo Montella Milli Takım Politika Berlin Futbol Spor

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