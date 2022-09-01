- Montella: "Balotelli ile saha dışında ilişkimiz çok iyi"

Vincenzo Montella, Balotelli ile yaşadığı gerginliği değerlendirdi:

"Dışarıdan bizi seyreden çocuklara bile kötü örnek olduğumu söyleyebilirim"

"Kulübümüzden özür dilemek istiyorum"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzon Montella, Sion'a transfer olan Balotelli ile Ümraniyespor maçı sonrası yaşadığı gerginlikle ilgili, "Balotelli ile herhangi bir sorunumuz yok. Bu olaydan önce de zaten kendisi gitmek istediğini ifade etmişti" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. Haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, bu hafta aldıkları Ümraniyespor galibiyeti hakkında, "Çok zor bir maç bizi bekliyordu ve cesaretli, iyi defans yapan bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyorduk. O yüzden galibiyet için ayrıca mutluyum. Çünkü skorun bu kadar yakın olduğu bir galibiyetle ayrılmak her zaman iyidir. Her maçın bizlere parametre ve cevap verdiğini biliyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu da biliyorduk. Sahaya yansıttığımız takım ruhu çok önemliydi. Hatta maçın yorgun anlarında bile göze hoş gelmese de o pratik mücadele bize galibiyeti getirdi. Bundan gerçekten çok memnunum" ifadelerine yer verdi.

"Kulübümüzden özür dilemek istiyorum, kendime hakim olamadım"

Ümraniyespor maçı sonrası Balotelli ile aralarında yaşananlar hakkında ise Montella, "Kulübümüzün hocası olarak ben tabii ki de kulübümüzden özür dilemek istiyorum. Bu tarz olaylar aslında sahada yaşanmaması gerekiyor. Soyunma odasında çözülmesi gerekiyor. Gerçekten de kendime hakim olamadım. Dışarıdan bizi seyreden çocuklara bile kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. O yüzden bu konuda genelde ben daha çok sakin kalan taraf olduğum için bir daha yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Biz de robot değiliz, biz de etten kemikteniz. O yüzden bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum. Ama bir daha tekrarlanmayacağını biliyorum" diye konuştu.

"Balotelli ile saha dışında ilişkimiz çok iyi"

Balotelli ile ilişkisinin iyi olduğu da aktaran başarılı teknik adam, "Herhangi bir sorunumuz yok. Bu olaydan önce de zaten kendisi gitmek istediğini ifade etmişti. Hiçbir şekilde bizi etkilememişti. Sadece oyunsal anlamda bir şeyler olduğu için orada bunları yaşadık. Saha dışında da ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Hatayspor'un zor bir rakip olacağını bildiklerini belirten Montella, "Baktığınızda geçen sene ile hemen hemen aynı kadroya sahipler. Hocayı değiştirmelerine rağmen aynı şekilde devam eden bir kadro var. Şu anda gösterdikleri puan belki onların oynadığı ve yapmak istediği oyunu yansıtmıyor. Ama tekrardan ayağa kalkmaya çalışan bir kulübe karşı maç oynamaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.