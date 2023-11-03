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Mondihome Kayserisporlu futbolcular lise öğrencileriyle söyleşide buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserisporlu futbolcular Kartal Kayra Yılmaz ve Julian Jeanvier, Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Futbolcular, öğrencilerin ilginç sorularıyla renkli bir zaman geçirdi ve söyleşi sonunda öğrencilerin atkı ve formalarını imzaladı.