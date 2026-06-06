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Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

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Formula 1’de Monaco Grand Prix sıralama turlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli, üst üste dördüncü pole pozisyonunu kazandı. Verstappen ikinci, Hamilton üçüncü oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Monaco'nun 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde yarın gerçekleştirilecek Monaco Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 12.051'lik derecesiyle Çin, Japonya ve Miami'nin ardından Monaco'da üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde etti.

Antonelli'nin 0.043 saniye gerisindeki Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.228 saniye farkla Ferrari takımından Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton üçüncü sırayı aldı.

Monaco Grand Prix'sine yarın TSİ 16.00'da start verilecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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