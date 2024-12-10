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Mohamed Salah, Liverpool tarihinde bir ilki başardı

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Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Girona'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. İngiliz ekibinin galibiyet golünü atan Mohamed Salah da kulüp tarihinde Avrupa kupalarında 50 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Girona'ya konuk oldu. İngiliz devi, İspanyol rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla beraber puanını 18'e yükselten İngiliz devi, lig formatında çıktığı 6 maçtan da galip ayrılmayı başardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Liverpool, bu sezon tüm kulvarlardaki tek yenilgisini ise ligdeki Nottingham Forest maçında 1-0 skorla almıştı. Öte yandan Girona da 6 hafta sonunda 3 puanda kaldı.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Liverpool'a galibiyeti getiren golü dakikada takımın efsanesi haline gelen Mohamed Salah, 63. dakikada penaltıdan kaydetti. Salah, bu golle birlikte İngiliz devinin tarihinde Avrupa kupalarında 50 gole ulaşan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazdırmayı başardı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacak olan Mısırlı yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıktı 16 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

BAŞARILARLA DOLU LİVERPOOL KARİYERİ

Muhammed Salah, 2017-2018 sezonunun başında İtalyan ekibi Roma'dan 42 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. İngiliz deviyle şu ana kadar 367 maça çıkan Salah, bu karşılaşmalarda 223 gol, 109 asistlik performans sergiledi. Mısırlı yıldız, Liverpool kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Premier Lig, İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nın yanı sıra 2 kez de İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 3 kez İngiltere gol krallığı yaşadı ve 2 kez de İngiltere Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.

Mohamed Salah, Liverpool tarihinde bir ilki başardı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Maşaallah Din kardeşime

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