Mohamed Salah'ın yılan hikayesine dönen geleceği belli oldu

Liverpool formasıyla bu sezon fırtınalar estiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah, yılan hikayesine dönen İngiliz ekibinde geleceğiyle ilgili kararını verdi.

LİVERPOOL'DA KALACAK: ANLAŞMA 2 YILLIK

Salah, uzun süredir beklenen imzayı atıyor. Yeni sözleşme konusunda birçok spekülasyonla gündeme gelen Mısırlı yıldız, Liverpool yönetimiyle anlaşmaya vardı ve yakın zamanda 2 yıllık daha anlaşmaya varacak. Daily Mail'in haberine göre; Liverpool tarafı, 32 yaşındaki yıldızla imzalanacak sözleşmenin duyurusunu yapacağı tarihi dahi belirledi.

LIVERPOOL TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. FUTBOLCUSU

Bu sezon 23 maçta 16 gol 13 asist üreten Mısırlı yıldız futbolcu, Liverpool formasıyla çıktığı 372 maçta 227 gol 101 asist ile oynadı. Salah aynı zamanda Liverpool tarihinin en çok gol atan 3. futbolcusu konumunda. (1. Ian Rush, 2. Roger Hunt)

BAŞARILARLA DOLU LİVERPOOL KARİYERİ

Mohamed Salah, 2017-2018 sezonunun başında İtalyan ekibi Roma'dan 42 milyon euro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Mısırlı yıldız, Liverpool kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Premier Lig, İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nın yanı sıra 2 kez de İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 3 kez İngiltere gol krallığı yaşadı ve 2 kez de İngiltere Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.