Moğolistan, Hangzhou Asya Oyunları'na En Büyük Heyeti Gönderecek

Moğolistan Heyeti Başkanı Amgalanbaatar Ganbaatar, ülkesinin yaklaşan Hangzhou Asya Oyunları'na 600'den fazla üyeden oluşan bir heyet göndereceğini ve bunun tek bir Asya Oyunları'na gönderilen en büyük heyet olduğunu söyledi.

1. Hangzhou Asya Oyunları'nın Moğol heyetinden çeşitli görüntüler

3. Hangzhou Asya Oyunları'nın Moğol heyetinden çeşitli görüntüler

Moğolistan Heyeti Başkanı Amgalanbaatar Ganbaatar, ülkesinin yaklaşan Hangzhou Asya Oyunları'na 600'den fazla üyeden oluşan bir heyet göndereceğini ve bunun tek bir Asya Oyunları'na gönderilen en büyük heyet olduğunu söyledi.

"Ülkemiz yaklaşan Asya Oyunları'na 34 farklı spor dalında 400'den fazla sporcunun yanı sıra 200'den fazla antrenör ve ilgili yetkiliyi gönderecek. Bir başka deyişle, bugüne kadarki en büyük heyetle Asya Oyunları'na katılmaya hazırız."

19. Asya Oyunları 23 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek.

Hangzhou turnuvası, 1990'daki Beijing ve 2010'daki Guangzhou'dan sonra Çin'de düzenlenen üçüncü Asya Oyunları olacak.

"Çin'in Hangzhou Asya Oyunları'na büyük önem verdiğinden ve oyunları çok iyi organize edileceğinden eminim. Beni bekleyin! Hangzhou."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor. (XHTV)