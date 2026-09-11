Modern Pentatlonda 15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa'da ikinci oldu

15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Portekiz'in Caldas da Rainha kentinde gerçekleştirildi.

Naz Karartı, Zeynep Dilara Ünlü ve Arya Kaymaz'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, finaldeki mücadelesi sonucunda şampiyonada gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA