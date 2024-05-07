Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda 4. etap Bulgaristan'da başladı
Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Bulgaristan Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etap mücadelesi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başladı. Türkiye'yi milli sporcular İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal temsil edecek. Yarışmada sporcular, binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele edecek. Organizasyon, 13 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.
Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda 4. etap mücadelesi, Bulgaristan'da başladı.
Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Bulgaristan Modern Pentatlon Federasyonunun başkent Sofya'da düzenlediği yarışlarda Türkiye'yi milli sporcular İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal temsil edecek.
Sporcuların binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele edeceği organizasyon, 13 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.