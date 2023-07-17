MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon ve pas çalışmaları yapıldı. Sarı-lacivertliler, yarı sahada çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Ankara ekibi, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Ankara ekibi, akşam antrenmanına kondisyon ve pas ile başladı.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana yarı sahada çift kale maç ile devam eden sarı-lacivertliler, çalışmasını açma germe hareketleri ile tamamladı.

Ankara ekibi çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.