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MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı

Spor Haberleri

Kısa süre önce Ümit Milli Takımı ile yollarını ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas, Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile prensip anlaşmasına vardı. Kafkas ateş hattında bulunan Ankara temsilcisiyle, Süper Lig'de sezonun geri kalanında küme düşmeme mücadelesi verecek.

Teknik direktör Sedat Ağçay ile yolları ayırmaya hazırlanan MKE Ankaragücü, takımın başına sürpriz bir isim getiriyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, MKE Ankaragücü, Ümit Milli Takım ile yolları ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı.

AĞÇAY İLE YOLLAR AYRILDI

MKE Ankaragücü sezon başında göreve getirdiği Ömer Erdoğan ile yolları ayırmasının ardından eski futbolcusu Sedat Ağçay'ı göreve getirmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ankara temsilcisi Ağçay ile de yolları ayırdı.

Haberler.com - Spor

MKE Ankaragücü Tolunay Kafkas Spor Haberler

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Yorumlar (2)

erzurumlu:

Yav bu adamdan medet umanlara sesleniyorum..Tez zamanda vazgeçin.. Bunun topculuğu neydiki hocalığıda ne olsun..

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mardinli yiğit:

ankaragücü sıkıntılı bir takım, kendi misafirlerine saldıran bir yönetime ve taraftara sahip, ne işin var hocam o kulüpte (!)

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