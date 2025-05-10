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MKE Ankaragücü, Son Maçında Galip Geldi Ama Küme Düştü

MKE Ankaragücü, Son Maçında Galip Geldi Ama Küme Düştü
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Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenmesine rağmen, puan durumu nedeniyle küme düştü. Taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Barış Çiçeksoyu

Mke Ankaragücü : Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik (Dk. 37 Hayrullah Bilazer), Mahmut Tekdemir, Schulz, Cem Tuna Türkmen (Dk. 76 Miraç Şimşek), Ali Kaan Güneren, Rotariu (Dk. 76 Özgür Aktaş), Dalcio, Cephas (Dk. 61 Fatih Demir), Owusu

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Batuhan Tur, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 83 Lourenço), Yılmaz Ceylan (Dk. 67 Adekanye, Dk. 72 Keita), Traore, Oktay Aydın (Dk. 67 Cassubie), Fernando (Dk. 83 Alberk Koç), Daniel Moreno

Goller: Dk. 45+7 Dalcio, Dk. 78 Miraç Şimşek ( Mke Ankaragücü )

Kırmızı kart: Dk. 56 Görkem Cihan ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 30 Osman Çelik, Dk. 90 Owusu ( Mke Ankaragücü ), Dk. 32 Daniel Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Mke Ankaragücü, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenmesine rağmen küme düştü.

Mke Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan göreve geldikten sonra oynadığı 3 maçı kazansa da lige veda etti.

Manisa FK, Siltaş Yapı Pendikspor ve MKE Ankaragücü sezonu 48 puanla tamamladı. Üçlü averaj sonucu 17. sırada yer alan başkent ekibi, küme düşen dördüncü ve son takım oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, üst üste küme düşerek 2. Lig'e kadar geriledi.

Karşılaşmaya ilgi göstererek tribünlerin büyük kısmını dolduran ev sahibi ekibin taraftarları, takımlarının küme düşmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

Eryaman Stadı'nın çevresi ve içinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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