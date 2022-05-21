MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (3) - Haberler

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MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (3)

AA - Hakan Dündar - Spor
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19 Mayıs Stadyumu MKE Ankaragücü taraftarlarının kutlaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kutlama alaınına gelişi MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın taraftarlar ile selamlaşması ANKARA - MKE...

19 Mayıs Stadyumu

Mke Ankaragücü taraftarlarının kutlaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kutlama alaınına gelişi

Mke Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın taraftarlar ile selamlaşması ANKARA - MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor. (3)

AA / Hakan Dündar - Spor

19 Mayıs Stadyumu, MKE Ankaragücü, fuat oktay, Faruk Koca, Spor, Haberler

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