MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (3) - Haberler

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (3)
AA - Hakan Dündar - Spor
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19 Mayıs Stadyumu MKE Ankaragücü taraftarlarının kutlaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kutlama alaınına gelişi MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın taraftarlar ile selamlaşması ANKARA - MKE...
19 Mayıs Stadyumu
Mke Ankaragücü taraftarlarının kutlaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kutlama alaınına gelişi
Mke Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın taraftarlar ile selamlaşması ANKARA - MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor. (3)
AA / Hakan Dündar - Spor