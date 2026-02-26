Haberler

MKE Ankaragücü'nün eski futbolcularından teknik direktör Candan Dumanlı vefat etti

87 yaşında hayata veda eden Candan Dumanlı, Ankaragücü'nde uzun yıllar futbol oynamış ve ardından teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı. Dumanlı, A Milli Takım formasını da giymişti.

Mke Ankaragücü'nün eski futbolcularından teknik direktör Candan Dumanlı, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Dumanlı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ankaragücü'nde uzun yıllar sol açık oynayan Dumanlı, bu kulübün sembol futbolcuları arasına adını yazdırırken 2 kez de A Milli Takım formasını terletti.

Altay'da 1978-79 sezonunda teknik direktörlük kariyerine başlayan Candan Dumanlı, Mersin İdmanyurdu ve Petrolofisi kulüplerinde çalıştığı dönemde her iki takımın da Süper Lig'e (o dönem 1. Lig) yükselmesinde önemli görev üstlendi. Dumanlı, 1996-97 sezonunda Eskişehirspor'da da teknik direktörlük yaptı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
