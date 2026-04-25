MKE Ankaragücü, Nesine 2. Lig'in son haftasında İskenderunspor'u 4-1 yendi

Güncelleme:
Nesine 2. Lig Beyaz Grup takımlarından MKE Ankaragücü, 38. ve son hafta maçında konuk ettiği İskenderunspor'u 4-1 yendi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta MKE Ankaragücü'nün gollerini 17'inci, 32'inci ve 39'uncu (penaltı) dakikalarda Mervan Yusuf Yiğit, 25. dakikada da İsmail Çokçalış kaydetti.

İskenderunspor'un golü ise 65. dakikada Ömer Gür'den geldi.

Batman Petrolspor'un 1. Lig vizesi aldığı Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Adana 01 FK ve Seza Çimento Elazığspor play-off'u garantilemişti.

Ligin son haftasında bugün oynanan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor karşılaşmasında Şanlıurfa ekibi rakibini 2-1 yenerek diğer play-off'a kalan takım oldu.

Öte yandan grupta Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor'un ligden düşmesi kesinleşmişti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
