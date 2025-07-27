MKE Ankaragücü'nden Renaldo Cephas İle İlgili Açıklama

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MKE Ankaragücü, futbolcusu Renaldo Cephas'ın izni olmadan Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzaladığını duyurup yasal işlemler başlatacağını açıkladı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbolcuları Renaldo Cephas'ın bilgi ve onayları olmadan Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Bu transfer süreciyle ilgili olarak hem futbolcu hem de imza atan kulüp hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak, konu FIFA nezdinde en kısa sürede dava konusu edilecektir. Kulübümüz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve haklarını kararlılıkla savunacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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