MKE Ankaragücü, Lokman Hekim Sağlık Grubu ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi

MKE Ankaragücü Kulübü, Lokman Hekim Sağlık Grubu ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Kulüp başkanı ve sağlık grubu CEO'su imza töreninde bir araya geldi. Sağlık sponsorluğunun spor kulüpleri için önemine vurgu yapan başkan, Lokman Hekim'in şehrin markası olduğunu belirtti.

Mke Ankaragücü Kulübü, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Sarı-lacivertli kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile Lokman Hekim Sağlık Grubu Üst Yöneticisi ( Ceo ) Süleyman Alper İnceöz katıldı.

Faruk Koca, Lokman Hekim Sağlık Grubu'yla Ankara'nın en önemli markası olan MKE Ankaragücü'nün yeniden işbirliği yaptığını anlatarak, "Lokman Hekim de bizim şehrimizin markası. İki markanın bir araya gelmesi şehir açısından ciddi bir sinerji sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece sponsorluk değil, grubun Ankaragücü'ne diğer alanlarda da katkılarını bekliyoruz." dedi.

Spor kulüpleri için sakatlıkların korkulu rüya olduğunu dile getiren Koca, "Yöneticiler olarak en çok korktuğumuz şey sporcuların sakatlanması, sahalardan uzun süre uzak kalması. Çok büyük külfetler ödeyerek sporcuları transfer ediyoruz. Sahalardan uzak kalmaları kulübe zarar veriyor. Bu anlamda sağlık sponsorluğu sporda olmazsa olmazdır. Sağlıkta Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkelerinden birisi. Buradaki başarı bizim spor alanımızdaki ihtiyaçlarımıza da karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu CEO'su Süleyman Alper İnceöz ise sarı-lacivertli kulüple 3. yıllarını geçireceklerini hatırlatarak, "Ankara'nın en önemli markasına sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim Ankaragücü'yle gönül ilişkimiz var. Ankaragücü'nün teknik heyetinin ve sporcularının sağlıkları bize emanet. Onlara gözümüz gibi bakacağız. Yeni sezonda da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.