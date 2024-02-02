MKE Ankaragücü, kaleci Ertaç Özbir'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, Adana Demirspor ile yollarını ayıran kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandıran 34 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Buğra Tanık, Genel Sayman Mehmet Şahin ve Sportif Direktör Yılmaz Bal katıldı.

MKE Ankaragücü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ertaç Özbir'in kulübümüze transferi için Yukatel Adana Demirspor Kulübü ile anlaşmaya varıldı."