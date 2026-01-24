Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı, ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray 1. dakikada Sara'nın golüyle öne geçti, Fatih Karagümrük ise 27. dakikada Barış Kalaycı ile eşitliği sağladı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Traore, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Goller: Dk. 1 Sara ( Galatasaray ), Dk. 27 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )
Sarı kartlar: Dk. 23 Jakobs ( Galatasaray )
Karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray golü buldu. Sallai, Fatih Karagümrük oyuncusu Balkovec'in uzun vurduğu topu, İlkay Gündoğan'a indirdi. Bu oyuncunun şık topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Sara, ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi. 0-1.
27. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Serginho, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Sanchez'den sıyrılarak, meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-1.
33. dakikada Sara'nın sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.