Mısır'da "Piramitler Yarı Maratonu" Türk koşucuların katılımıyla düzenleniyor

Güncelleme:
Mısır'ın Giza bölgesinde gerçekleşen Piramitler Yarı Maratonu, 120 ülkeden 10 bin sporcunun katılımıyla koşuldu. Maraton, hem spor hem de kültür tutkunlarını bir araya getirirken, Giza Piramitleri'nin tarihi ve turistik önemine dikkat çekildi.

Mısır'da başkent Kahire'nin batısında yer alan Giza bölgesinde düzenlenen "Piramitler Yarı Maratonu" koşusunda yarışmacılar, dereceye girmek için mücadele etti.

Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Eşref Subhi'nin katılımıyla bakanlığa bağlı Spor Turizmi Genel İdaresi tarafından düzenlenen maratona 120 ülkeden 10 bin koşucunun katıldığı belirtildi.

Türkiye'den de sporcuların katıldığı Piramitler Yarı Maratonu'nda 5 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometrelik parkurlarda koşular yapıldığı ifade edildi.

Koşu, yüzme ve bisikleti birleştiren triatlon branşında başarılı bir atlet olarak dikkati çeken 68 yaşındaki Türk sporcu Nihat Topuz da maraton katılımcıları arasında yer aldı.

Topuz, kendi yaş kategorisinde Türkiye'den yarışan tek sporcu olduğunu belirterek, "Mısır'a ilk defa geldim. Burası dünyanın her yerinden insanların geldiği bir cazibe merkezi olmuş." dedi.

Organizatörlere göre yıl boyunca Giza Piramitleri bölgesinde düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bu maratonlar, hem spor hem kültür tutkunlarını kendine çekiyor.

Mısır'daki etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle her yıl düzenlenen ve National Geographic tarafından "Dünyanın En Büyüleyici Koşu Rotaları" arasında birinci sıraya layık görülen "Pyramids Half Marathon" (Piramitler Yarı Maratonu) kapsamında gerçekleştiriliyor.

Tarihi ve turistik açıdan önemli

Giza Piramitleri bölgesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve Firavunlar dönemi 4. Hanedanlık hükümdarları Keops, Kefren ve Mikerinos'a ait üç büyük piramidi ile biliniyor.

Bu yapılar, MÖ 2550–2480 yılları arasında inşa edildi. Özellikle Keops Piramidi, yaklaşık 3800 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olma özelliğini korudu.

Mısır, yılda 100 ila 150 bin turisti yalnızca spor organizasyonları aracılığıyla ağırlarken, "Piramitler Yarı Maratonu"na her yıl yaklaşık 5 bin kişi katılıyor.

Yetkililer, bu tür organizasyonların spor turizmine önemli katkı sunduğunu ve ülke tanıtımında etkili olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Spor
