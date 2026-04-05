Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı

Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.

Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği ifade edildi.

Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak Bükreş Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bu tarihten beri hastanede tedavi gören Rumen teknik direktörün durumunun stabil olduğu belirtilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı