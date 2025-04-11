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Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies'ı Mağlup Etti

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NBA'de Minnesota Timberwolves, deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 141-125'lik skorla yenerek 47. galibiyetini aldı. Anthony Edwards 44 sayıyla takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.

NBA'de Minnesota Timberwolves deplasmanda mücadele ettiği Memphis Grizzlies'ı 141-125'lik skorla mağlup etti. Minnesota'da Anthony Edwards 44 sayıyla oynadı.

NBA'de normal sezon 5 karşılaşmayla devam etti. Minnesota Timberwolves, FedExForum'da karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 141-125'lik skorla mağlup etti ve 47. galibiyetini kazandı. Minnesota'da Anthony Edwards 44 sayı, 5 ribaund ve Julius Randle de 31 sayı, 10 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Ligdeki 33. yenilgisini alan Memphis'te ise Ja Morant 36 sayı, Desmond Bane 28 sayı ve Jaren Jackson Jr. da 23 sayıyla oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

Milwaukee'den üst üste 6. galibiyet

Milwaukee Bucks, evinde oynadığı New Orleans Pelicans'ı 136-111'lik skorla yendi. Ligde üst üste 6, toplamda da 46. galibiyetini kazanan Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 11 ribaund ile double-double yaparken, Kevin Porter Jr. da 20 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 59. mağlubiyetini alan New Orleans'ta ise Lester Quinones 21 sayı, Keion Brooks ile Jamal Cain de 20'şer sayıyla tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 115 - New York Knicks: 106

Indiana Pacers: 114 - Cleveland Cavaliers: 112

Brooklyn Nets: 109 - Atlanta Hawks: 133

Milwaukee Bucks: 136 - New Orleans Pelicans: 111

Memphis Grizzlies: 125 - Minnesota Timberwolves: 141 - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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