Minnesota Timberwolves evinde kazandı, seride 2-1 öne geçti
NBA'de play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves evinde Denver Nuggets'ı 113-96 yenerek seride 2-1 öne geçti.
NBA'de play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves evinde Denver Nuggets'ı 113-96 yenerek seride 2-1 öne geçti.
NBA'de heyecan play-off ilk tur maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Target Center'da karşı karşıya geldiği Denver Nuggets'ı 113-96'lık skorla mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Minnesota'da Ayo Dosunmu 25 sayıyla ön plana çıkarken, Jaden McDaniels 20, Anthony Edwards da 17 sayıyla eşlik etti. Denver'da ise Nikola Jokic 27 sayı, 15 ribaund ile double double yaparken, Jamal Murray de 16 sayı kaydetti.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Batı Konferansı
Minnesota Timberwolves (2): 113 - Denver Nuggets (1): 96
Doğu Konferansı
Atlanta Hawks (2): 109 - New York Knicks (1): 108
Toronto Raptors (1): 126 - Cleveland Cavaliers (2): 104 - İSTANBUL