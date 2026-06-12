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Basketbolda şampiyon Şeyh Şamil İlkokulu

Basketbolda şampiyon Şeyh Şamil İlkokulu
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Sivas’ta düzenlenen Basketbol Minikler A Kızlar Müsabakaları’nda Şeyh Şamil İlkokulu şampiyon oldu. Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu ikinci, Lütfi Abay İlkokulu üçüncü sırada yer aldı.

Minikler A Kızlar Basketbol Müsabakaları'nda rakiplerini geride bırakan Şeyh Şamil İlkokulu şampiyonluğa ulaştı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Basketbol Minikler A Kızlar Müsabakaları tamamlandı. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, 8-10 Haziran tarihleri arasında Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda oynandı. Minik sporcuların büyük mücadele ortaya koyduğu müsabakalarda heyecan dolu karşılaşmalar yaşandı.

Turnuva sonunda Şeyh Şamil İlkokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu ikinci, Lütfi Abay İlkokulu ise üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Başarılı okullara kupa ve madalyaları, Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu Müdürü Gazi Yıldız ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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