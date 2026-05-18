Kayserili sporcu Balkan Şampiyonası vizesini aldı

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda bronz madalya kazanan Selda Beren Sarıkaya, Avrupa Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

14-16 Mayıs tarihleri arasında Karaman'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden 63 kilogram sporcusu Selda Beren Sarıkaya büyük bir başarıya imza attı. Zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada üstün performans sergileyen başarılı sporcu, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Elde ettiği dereceyle önemli bir başarıya ulaşan Selda Beren Sarıkaya; 5-6-7 Haziran tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. - KAYSERİ

