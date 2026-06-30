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Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası Kocaeli'de başladı

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Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası'nın 3. ayağı Kocaeli'de başladı. 7 ülkeden 280 sporcu, 2 gün boyunca mücadele edecek. Dereceye girenler, Moskova'daki final ayağına katılacak.

Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası'nın 3. ayağı Kocaeli'de start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Darıca Belediyesi işbirliğiyle Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 7 ülkeden 27 kulüp ve 280 sporcu mücadele ediyor.

Güreş sporunun tabana yayılması ve genç sporcuların gelişimine katkı sunulması amacıyla düzenlenen organizasyonun 4. ve son ayağı Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, AA muhabirine, 7 farklı ülkeden 280 sporcunun 2 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceğini söyledi.

Organizasyonu gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Kotan, şunları söyledii:

"Lig şeklinde yapılan güreş müsabakamızın Türkiye'de 3. ayağı yapılıyor. Buradaki 2 günlük mücadelenin sonunda birinci ve ikinci olan sporcularımız Moskova'da yapılacak şampiyonanın 4. ayağına katılacak. Bizim için büyük bir gurur vesilesi. Ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi tanıtma ve sporun geldiği noktayı görme açısından çok kıymetli buluyorum."

Kotan, organizasyonun asıl amacının çocuklara güreşi sevdirmek ve gelişimlerine katkı sunmak olduğunu ifade ederek, etkinliğin farklı ülkelerde gerçekleştirilmesinin sporcuları motive ettiğini kaydetti.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
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