İlk kez Kadıköy'de maç izlemeye gelen miniğin gözyaşları

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası duygusal anlar yaşandı. İlk kez Kadıköy'de maç izlemeye gelen minik bir taraftar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı ve "Bu benim Kadıköy'de izlediğim ilk maçtı. Yıllar sonra ağlayarak anlatacağım. Hepsi Ali Koç yüzünden…" dedi.

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor karşısında son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

İLK MAÇINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Karşılaşmanın ardından röportaj veren minik bir Fenerbahçe taraftarı, "Bu benim Kadıköy'de izlediğim ilk maçtı. Yıllar sonra ağlayarak anlatacağım. Hepsi Ali Koç yüzünden…" sözleriyle gözyaşlarını tutamadı.

YÖNETİME TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sarı-lacivertli taraftarların önemli bir bölümü, maçın ardından yönetime ve özellikle Başkan Ali Koç'a sert eleştirilerde bulundu. Kaçan galibiyet ve hakem tartışmaları kadar taraftarın duygusal tepkileri de sosyal medyada gündem oldu.

